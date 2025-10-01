Arcadi Alibés es jubila avui després de 41 anys a TV3
El reconegut periodista esportiu català finalitza la seva carrera professional als 66 anys, deixant un llegat destacat en la cobertura del ciclisme i l'atletisme
El veterà periodista esportiu Arcadi Alibés es jubila avui 1 d'octubre de 2025, coincidint amb el seu 66è aniversari, després de més de quatre dècades exercint com a referent en la secció d'esports de Televisió de Catalunya. Nascut a l'Ametlla de Merola (Puig-reig) el 1959, Alibés ha destacat especialment per les seves retransmissions i anàlisis en disciplines com el ciclisme i l'atletisme, convertint-se en una de les veus més reconegudes de l'esport català.
Llicenciat en Periodisme per la Universitat Autònoma de Barcelona, la trajectòria professional d'Alibés va començar el 1978 a El Noticiero Universal, continuant posteriorment a Sport (1979-1983) i col·laborant amb publicacions com Don Balón i Tot Barça. L'any 1984 es va incorporar a Televisió de Catalunya, on ha desenvolupat la major part de la seva carrera professional durant 41 anys, cobrint quinze edicions del Tour de França i exercint durant dues dècades com a speaker de la Volta Ciclista a Catalunya.
Una passió dual entre periodisme i esport
Més enllà de la seva faceta com a comunicador, Alibés és també conegut per la seva vessant esportiva personal. Al llarg de la seva vida ha completat 150 maratons i ha estat el primer atleta mundial en participar a totes les maratons de ciutats olímpiques. La seva millor marca personal es remunta al 1994, quan va aconseguir un temps de 2:53:06 a la marató de Sevilla.
Un llegat en paper i pantalla
El 2010, Arcadi Alibés va publicar "Córrer per ser feliç", el primer d'una sèrie de llibres on ha plasmat la seva experiència com a corredor de fons. Germà de la desapareguda escriptora Maria Dolors Alibés i Riera, el periodista deixa un llegat tant en el món de la comunicació esportiva com en l'àmbit literari relacionat amb l'atletisme, consolidant-se com una figura de referència en el periodisme esportiu català de les darreres quatre dècades.