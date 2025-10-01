CONCURSOS
Tornen els didals
‘Maestros de la costura’ perfila la llista de concursants. Entre els quals hi ha Pau Echaniz, piragüista olímpic format a la Seu
El programa Maestros de la costura en la seua versió Celebrity torna a La 1 pròximament i ja té confirmada la seua llista de concursants després de la incorporació de l’estilista i dissenyador de moda Josie, els actors Pepón Nieto, Jazz Vilá i Mariola Fuentes, el piragüista olímpic Pau Echaniz (format al Cadí CK de la Seu) i la cantant Blanca Paloma. Aquests completen el càsting després dels primers fitxatges de la model, actriu i presentadora Jaydy Michel, la compositora i cantant Beatriz Luengo, el cantant Mario Vaquerizo, l’actriu Silvia Marty i els models Edu i Jorge Román. El jurat estarà format per Lorenzo Caprile, María Escoté i Luis de Javier, que substitueix Alejandro Gómez Palomo.
D’altra banda, RTVE està preparant Top chef: dulces y famosos, un format similar a Bake off: famosos al horno.