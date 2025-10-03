REPORTATGES
L’autodestrucció del ‘guru de les hipoteques’, avui a La Sexta
El programa Equipo de investigación estrena aquesta nit, a les 22.30 a La Sexta, el reportatge La caída del gurú de las hipotecas, sobre els inversors Simón Pérez i Silvia Charro. El que va començar amb un vídeo viral sobre hipoteques a tipus fix el 2017, va acabar convertint-se en un linxament digital. Equipo de investigación reconstrueix com un economista televisiu i una agent immobiliària van passar de l’èxit a la ruïna. De la burla inicial a les xarxes socials van acabar fracassant la seua milionària aventura empresarial a Macedònia i van acabar convertits en protagonistes d’un negoci fosc: la humiliació en directe. El reportatge inclou declaracions d’inversors, entrevistes amb experts en salut mental i de dret digital, i el relat del seu soci macedoni. Qui n’és el responsable quan l’autodestrucció es converteix en un entreteniment?