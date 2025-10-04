SEGRE

Pedro J. Ramírez i Josep Maria Mainat, aquesta nit a ‘Col·lapse’

Jordi González, presentador de ‘Col·lapse’. - 3CAT

Jordi González comptarà aquesta nit com a convidat a Col·lapse de TV3, a les 22.05, amb el periodista Pedro J. Ramírez, amb qui descobrirà la seua relació familiar amb Catalunya. A més, l’exdirector d’El Mundo presenta el seu llibre Por decir la verdad. També assisteix al programa l’empresari Josep Maria Mainat per explicar com ha portat la mort del seu amic Toni Cruz, amb qui va formar dos terços de La Trinca. Jordi González conversarà amb Litus Ballbé, sacerdot i olímpic el 2012 amb la selecció espanyola d’hoquei herba. S’estrenaran com a col·laboradores del programa les periodistes Mayka Navarro, amb un dels grans crims de Catalunya, i Sílvia Tarragona. Sergi Pàmies disseccionarà un nou llibre, les Mamarazzis s’encarregaran de les notícies del cor i Albert Montagut explicarà una nova història.

