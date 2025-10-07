DOCUMENTALS
‘Temps mort’ relata avui a TV3 la desaparició de Charles Thomas
TV3 ofereix aquesta nit, a les 22.05, el documental Temps mort, dirigit per Fèlix Colomer, que narra la història real del jugador nord-americà de bàsquet dels 60 Charles Thomas, exjugador del Sant Josep de Badalona, del FC Barcelona i del Bàsquet Manresa, que va arribar a ser màxim anotador de la Lliga espanyola de bàsquet les temporades 1968-1969 i 1969-1970 i que va desaparèixer un dia de sobte, sense deixar rastre, en el moment més àlgid de la seua carrera. Encara que ningú va poder assegurar que estava mort, això és el que es creia. Seguidament, TV3 tornarà a emetre el documental Glance Up, que relata la història de Joan Pahisa qui, amb 28 anys, té una gran passió pel bàsquet però només mesura un metre d’altura. Pahisa va participar el 2013 en els World Dwarf Games, els Jocs Olímpics per a persones que no mesuren més d’1,50 metres.