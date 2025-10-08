ESTRENES
La 2 Cat, que arranca dilluns, anuncia graella i presentadors
La 2 Catalunya, que es vesteix de gala dilluns, va presentar ahir els seus continguts sota el lema “La que parla com tu” i la incorporació de noms destacats com Jordi Basté, Xavi Bundó, Candela Peña, Judit Martín, Patrick Urbano, les Mamarazzis i Cristina Villanueva. Basté conduirà Pla seqüència, un programa d’entrevistes en prime time, i els dimarts s’emetrà L’any que vas néixer, un viatge íntim de la mà de Bundó. Candela Peña presentarà Una tarda amb..., un espai d’entrevistes que codirigirà amb Bob Pop, i Judit Martín conduirà Tot això eren camps. També s’emetrà I tu, què faries?, amb Patrick Urbano; els dimecres s’emetrà Mamarazzis Pop&Cor, un programa de Laura Fa i Lorena Vázquez; i Cristina Villanueva s’estrenarà al canal d’RTVE amb El segon cafè, que vindrà a continuació de Cafè d’idees, l’espai de Gemma Nierga.