L’assassinat de Matilde Muñoz, avui a ‘Equipo de investigación’
El programa Equipo de investigación de La Sexta, avui a les 22.30, se centra en el cas de Matilde Muñoz, la gallega de 72 anys que va ser assassinada a l’illa indonèsia de Lombok. El programa, presentat per Glòria Serra, reconstrueix l’últim viatge de Mati amb àudios originals, missatges, testimonis i material audiovisual inèdit. L’equip investiga la xarxa de mentides que va provar d’ocultar el crim amb missatges de telèfon falsos, canvis d’habitació, desaparició de proves i una entrevista exclusiva amb Mala, la gerent de l’hotel en el qual s’allotjava, que declara davant de la policia com a testimoni. El cas va acabar amb la detenció d’un treballador i d’un exempleat de l’hotel, acusats d’assassinar-la per robar-li 156 euros. Però després de la confessió persisteix una pregunta: si Mati estava morta, qui va escriure els seus últims missatges?