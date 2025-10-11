CONCURSOS
El concurs ‘Cuánto, cuánto, cuánto’ s’estrena aquesta nit a La 1
Eva Soriano i Aníbal Gómez condueixen el programa Cuánto, cuánto, cuánto un nou prime time familiar que s’estrena avui a La 1, a les 22.35, pensat per entretenir tots els públics. En el primer programa, els tres convidats que se sotmetran als originals reptes són Toni Acosta, Joaquín Reyes i Jorge Ponce, que posaran a prova la seua intuïció i coneixement per calcular tota mena de magnituds. Cadascú formarà equip amb un membre del públic, que es triarà per sorteig. Un d’aquests tres concursants seleccionats a l’atzar podrà emportar-se 10.000 euros. D’altra banda, RTVE va presentar dijous els 18 artistes que formaran part de la cinquena edició del Benidorm Fest 2026, les semifinals del qual se celebraran el 10 i 12 de febrer, mentre que la final serà el 14. Les cançons de cada artista es donaran a conèixer el 18 de desembre.