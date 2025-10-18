ESPECIALS
Lleida Televisió emet l’entrega de l’Alfons de Borja a Marta Puyuelo
Lleida Televisió ofereix avui, a les 12.30, la cerimònia de lliurament del Premi Alfons de Borja a Marta Puyuelo, directora d’assumptes corporatius i sostenibilitat de PepsiCo per al sud-oest d’Europa. Compta amb tres dècades d’experiència en el sector de l’alimentació i begudes després d’especialitzar-se en Indústries Agroalimentàries per la UdL el 1993. El canal del Grup SEGRE ofereix de forma íntegra la cerimònia de dimarts, que va incloure un homenatge a Joaquim Ureña. Lleida TV també emet avui, a les 14.00, un resum del cicle El poder de la llengua de l’IEI. A les 15.00 començarà Cafeïna, amb Mariví Chacón, i a les 17.25 la diada dels Castellers de Lleida. Santi Roig i Noèlia Burgos dirigeixen Lleida activa, que a les 21.00 se centrarà en Municipàlia, mentre que a les 22.00 es podrà veure el partit de la Lliga Femenina 2 entre el Robles Lleida i el TGN.