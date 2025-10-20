ENTREVISTES
Isabel Preysler presentarà les seues memòries dijous a ‘El Hormiguero’
Isabel Preysler és la convidada estrella d’aquesta setmana a El Hormiguero d’Antena 3. Dijous presentarà en el programa Mi verdadera historia, les seues esperades memòries en les quals trenca falsos mites que des de fa anys circulen sobre ella. El llibre es publica dimecres i hi recorre diferents etapes del seu passat, des de la seua infància a les Filipines fins als grans amors que van marcar-li el destí. Preysler ha estat casada amb Julio Iglesias (1971-1978), Carlos Falcó (1980-1985) i Miguel Boyer (1988-2014). La seua última parella va ser Mario Vargas Llosa (2015-2022). El Hormiguero obre avui la seua sèrie de convidats amb Luis de la Fuente, tècnic de la selecció espanyola de futbol. Willy Bárcenas i Antón Carreño, els membres del grup Taburete, seran els protagonistes del programa de demà i dimecres hi acudeixen Blanca Suárez i Manu Ríos.