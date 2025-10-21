DOCUMENTALS
La mort d’un fill i enamorar-se d’un pres, a ‘Nits sense ficció’
TV3 emet aquesta nit a Nits sense ficció, a partir de les 22.06, el documental Un estel fugaç, dirigit per Ignasi Guerrero i Arturo Méndiz. El reportatge s’endinsa en un univers gairebé invisible: el de les UCI neonatals i pediàtriques, on famílies i personal sanitari lluiten cada dia per salvar vides. A partir de l’experiència personal del mateix Guerrero, el fill del qual Pep va morir als quatre mesos, l’obra tracta el tabú social que envolta la mort infantil.
Seguidament, TV3 projectarà Incondicional, d’Elena Lindemans. En aquest cas, s’aborda el testimoni de la Yolanda, una dona holandesa que s’enamora per carta del Billy, un pres nord-americà condemnat a mort. A través de la seua relació, el documental planteja una reflexió al voltant de com l’amor pot sobreviure a la distància, a la incomunicació i al judici social.