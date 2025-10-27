CUINES
Els concursants de ‘MasterChef’ cuinen aquesta nit en gravetat zero
Els aspirants de MasterChef Celebrity experimentaran avui una sensació que molt poques persones han viscut: cuinar en gravetat zero. Per parlar-los d’aquesta experiència, el jurat convidarà el primer astronauta espanyol que va viatjar a l’espai, Pedro Duque, exministre de Ciència, Innovació i Universitats i actual president d’Hispasat. El xef Ramón Freixa dissenyarà el menú que els concursants serviran a 70 amics del talent, amb què celebraran l’Orgull de Madrid. Per acabar, el xef Hugo Muñoz, amb una estrella Michelin i reconegut per fusionar Orient i Occident com ningú, demostrarà que elaborar un plat d’avantguarda amb patata, ou, caviar i carxofa no és un repte impossible. L’actriu Belén López, finalista de MasterChef Celebrity 6, també compartirà amb ells els seus trucs de cuina i les claus del seu pas pel programa.