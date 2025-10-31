Aquestes són les novetats a les plataformes que et faran passar un Halloween "de por"
Netflix, HBO Max, Disney, Movistar Plus, Filmin i tota la resta de plataformes estrenen noves pel·lícules, sèries i documentals terrorífics per passar aquesta nit "encantada"
Sèries
IT: Bienvenidos a Derry (HBO Max)
Preqüela serialitzada dels films d'IT d’Andy Muschietti, el propòsit del qual és el d’expandir els passatges i interludis del llibre original. La història arrenca amb la desaparició d’un nen de la localitat, fet que divideix la trama en dos arcs principals: l’arribada de la família Hanlon –els avis del futur bibliotecari Mike–, amb Leroy Hanlon (Jovan Adepo), militar acabat de destinar a la zona, Charlotte Hanlon (Taylour Paige), mestra i activista, i el seu fill Will (Blake Cameron James); d’altra banda, un grup d’adolescents –Teddy Uris (Mikkal Karim-Fidler), Phil Malkin (Jack Molloy Legault), Lilly Bainbridge (Clara Stack) i Ronnie Grogan (Amanda Christine)– decideixen investigar pel seu compte els estranys successos que s’han esdevingut i la seua connexió amb el fosc passat del poble.
Entre les figures adultes destaca també Dick Hallorann (Chris Chalk) –sí, el mateix personatge que connecta amb l’univers de The Shining–, qui percep la presència d’una cosa antiga i depredadora a la zona. Tot convergeix en el despertar de Pennywise (Bill Skarsgård), la influència del qual es filtra abans de la seua aparició oberta, manipulant pors, rancors i prejudicis per preparar un nou cicle de terror.
Down cementery road (Apple TV+)
Basat en la novel·la homònima de Mick Herron i protagonitzat per Emma Thompson i Ruth Wilson, dimecres passat va arribar aquest thriller fantàstic en què les dues investiguen una conspiració després d’una explosió a Oxford i la desaparició d’una nena.
Hazbin Hotel (T2) (Amazon Prime Video)
La princesa de l’Infern Charlie Morningstar (Erika Henningsen) i Vaggie (Stephanie Beatriz) van tornar dimecres en aquesta controvertida comèdia animada provant de mantenir a la superfície el seu hotel de redempció mentre els Vees tramen un assalt al Cel.
Vampirina: un insti de miedo (Disney+)
Dimecres passat es va estrenar aquesta comèdia musical que segueix una vampiressa adolescent en el seu ingrés a un internat d’arts escèniques, on haurà de provar d’ocultar la seva condició sobrenatural davant la resta.
Dime tu nombre (Amazon Prime Video)
Mitjançant una atmosfera de terror rural, emmarcada en el 1997, aquest divendres arriba aquesta intriga sobrenatural que gira al voltant d’un antic mal despertat per les tensions entre els veïns i temporers del poble Río Blanco.
Pel·lícules
The Monkey (Movistar+)
Osgood Perkins (Longlegs) dirigeix aquesta adaptació del llibre homònim de Stephen King, estrenada avui i protagonitzada per Theo James (Divergente) i Tatiana Maslany (Perry Mason), en la qual se segueix un sinistre bufó mecànic responsable de reobrir traumes en una família juntament amb una sèrie de morts en cadena.
Strange Harvest (Filmin)
A través d’un format de fals documental, aquest divendres aterra aquesta cinta de 94 minuts dirigida per Dirige Stuart Ortiz (Grave Encounters) que narra el fictici cas de persecució del policia Joe Kirby (Peter Zizzo) darrere un assassí en sèrie conegut com Mr. Shiny, que va terroritzar el sud de Califòrnia durant dues dècades.
La coleccionista (Amazon Prime Video)
Manuel Sanabria (Hotel Bitcoin) firma aquest film de terror psicològic amb atmosfera rural ambientat en el fronterer Regne del Duero, lloc en què una enigmàtica dona anomenada Fátima (Belén López) obsequia forasters amb objectes capaços de desencadenar forces sobrenaturals i desenterrar traumes del passat.
Cuando los amos duermen (Filmin)
Avui desembarca en streaming aquesta comèdia espanyola del 2023, dirigida per Santiago Alvarado Ilarri (Capa caída), en què la rutina d’una parella de cuidadors d’una mansió es veu alterada després de l’arribada d’un vampir. El repartiment està encapçalat per Juanjo Pardo, Diana García, Manuela Velasco i Iván Massagué.
Documentals
Alieen (Netflix)
La història d’Aileen Wuornos, autora de l’assassinat de set homes mentre exercia la prostitució i sentenciada a mort el 1992 per l’estat de Florida, serveix com a eix central d’aquesta cinta true crime dirigida per Emily Turner (24 Hours in Police Custody), i que es va estrenar aquest dijous. Considerat com un dels casos més mediàtics en la història dels assassins en sèrie nord-americans, el guió inclou des del seu passat d’abusos en la infància fins a les seves confessions a la presó.
Hammer: Héroes, leyendas y monstruos (Filmin)
Avui aterra aquest repàs de 90 anys d’història de Hammer Films, segell especialitzat en el gènere de terror gòtic i responsable de produccions com La maledicció de Frankenstein (1957), La casa del terror (1988) i Déjame entrar (2022), entre moltes d’altres. La narració ve acompanyada per diverses veus especialitzades com la de Tim Burton (Eduardo Manostijeras), John Carpenter (La noche de Halloween) i Joe Dante (Piraña).