DOCUMENTALS
Grenlàndia, l’objecte de desig de Trump, aquesta nit a ‘30 minuts’
El programa 30 minuts, de 3CAT, ofereix aquesta nit (22.10) el documental Groenlàndia no es ven, que aborda el desig de Donald Trump d’aconseguir el control de l’illa més gran del món i també la menys poblada, amb 57.000 habitants. El president dels Estats Units la vol i no descarta, fins i tot, l’ús de la força militar o els diners per aconseguir-la. Rússia i la Xina també tenen posats els ulls en Grenlàndia, sobretot a causa de l’escalfament global. La gran illa gelada s’ha convertit en un punt estratègic per al control del cada vegada més desglaçat oceà Àrtic.
A continuació, 3CAT emet el programa Bestial, que comptarà amb la participació de Joel Joan, la lleidatana Ares Teixidó, Marc Clotet i Juan Avellaneda. Per la seua part, 60 minuts, del Canal 33, ofereix a les 23.05 el documental Mali, la guerra perduda contra el terrorisme.