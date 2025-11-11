DOCUMENTALS
El documental ‘censurat’ ‘Alerta inundable’, avui a ‘Nits sense ficció’
El programa Nits sense ficció ofereix aquesta nit (22.10) el documental Alerta inundable, que alerta sobre el risc d’inundació per desbordament de rius i rieres a Catalunya i documental que va ser objecte de polèmica assenyalat com censurat per part de la direcció del 3Cat, fet que la cúpula de la cadena va negar justificant l’ajornament de la seua emissió per motius estrictament periodístics. El documental tracta sobre les pressions rebudes, especialment durant la bombolla immobiliària, per tècnics de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) perquè firmessin informes favorables a projectes de construcció en zones amb riscos d’inundació. El documental posterior, Sau, la memòria submergida (23.12 hores), aborda la història de la construcció del pantà de Sau, remarcant les dures condicions de treball en la construcció de la presa.