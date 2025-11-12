AUDIÈNCIES
Marca històrica de ‘La revuelta’ amb Rosalía, que no pot amb ‘Crims’
Rosalía va arrasar a nivell estatal en el seu pas per La revuelta de La 1, al convertir el programa de David Broncano en el més vist de dilluns, amb un 20,4% de quota i més de 2,7 milions d’espectadors. Va ser el millor resultat del curs i la seua victòria més àmplia davant El Hormiguero d’Antena 3, amb un avantatge de 5,2 punts en estricta coincidència. Tanmateix, la cantant no va poder amb Crims a Catalunya. El programa de Carles Porta va firmar un 20,4% en la seua estrena de temporada, centrada en el doble crim de Bellvitge, mentre que La revuelta es va quedar en un 17,7%. Tanmateix, Rosalía va demostrar el seu poder per sacsejar la graella de televisió en una entrega que va reunir a RTVE Pedro Almodóvar, Manuela Carmena, Alèxia Putellas, María Escoté i altres figures destacades com Javier Calvo, Estopa, Carmen Machi, Joan Pradells i La Zowi.