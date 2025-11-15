REPORTATGES
La 1 estrena avui ‘Voladura 76’, un documental sobre la Transició
RTVE estrena aquesta nit (22.00), a La 1, el tercer dels documentals de 50 años del gran cambio, un cicle especial que recorda alguns dels episodis que van marcar el final de la dictadura. Voladura 76 s’endinsa en un episodi molt poc conegut de la història recent d’Espanya i revela una operació determinant per a l’arribada de la democràcia. L’acabat d’elegir president, Adolfo Suárez, s’enfronta a la complicada tasca d’aconseguir que els 530 procuradors de les Corts aprovin una llei que suposarà el seu suïcidi polític. Per a això, recorre als homes del Seced, els seus espies de confiança, amb l’objectiu de convèncer els indecisos. Però no és suficient i, per aquesta raó, posen en marxa un pla secret: aconseguir que els qui s’hi oposen no estiguin a Espanya durant els dies del ple. Unes suculentes dietes i el Carib seran l’ham.