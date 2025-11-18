REPORTATGES
L’amiant, herència mortal
Documental avui a ‘Nits sense ficció’ sobre els efectes devastadors d’aquest material de construcció. Causa de greus malalties
El documental La fibra sensible mostra aquesta nit (22.05), a Nits sense ficció de 3CAT, els efectes devastadors de l’amiant a Europa. A través de la història familiar de la Isabel, el reportatge revela els perills d’aquest material de construcció i documenta la lluita d’activistes i afectats. La protagonista s’embarca en una batalla per la veritat i s’enfronta directament als responsables, exposant les arrels d’una crisi que encara persisteix.
Malgrat que l’amiant està prohibit a Espanya des del 2002, encara està instal·lat en milers d’edificis, la qual cosa el converteix en un risc silenciós per a la salut pública. Quan es deteriora o es manipula, aquest conjunt de minerals allibera unes fibres microscòpiques que poden inhalar-se i causar malalties molt greus, com asbestosi, càncer de pulmó i mesotelioma.