ENTREVISTES
Sílvia Bel i Santi Balmes, a ‘L’any que vas néixer’
Xavi Bundó conversa aquesta nit (22.30, La 2 Cat) a L’any que vas néixer amb l’actriu Sílvia Bel i el músic Santi Balmes sobre el 1970, a través dels seus records i imatges del NO-DO. La guerra del Vietnam commociona la societat occidental, mentre la Guerra Freda divideix el planeta i els conflictes augmenten a l’Orient Mitjà. A Espanya, els canvis arriben amb més lentitud, però el desig de llibertat ja és imparable. Franco, vell i debilitat, veu com el règim es fractura. El Procés de Burgos mostra la por del sector més reaccionari davant del possible final de la dictadura. Per la seua part, Temps enrere, l’espai presentat per Montse Soto, recupera a les 23.20 una entrevista d’Àngel Casas a Tina Turner a Musical Express, del 1979, així com una actuació de Jaume Sisa i la Companyia Ínfima La Puça. El programa tancarà amb Los Burros, a Taula de so, del 1983.