ESPECIALS
Especial amb motiu de l’aniversari de la mort de Franco
El programa Equipo de investigación avança a avui (22.45) l’emissió a La Sexta per oferir el reportatge El rastro de Franco, centrat en les petjades de la dictadura que encara hi ha als carrers, esglésies i monuments, i en com part d’aquest llegat es manté sota la figura de patrimoni cultural. La majoria de cadenes manté la seua programació habitual malgrat el 50 aniversari de la mort del dictador, encara que RTVE va emetre ahir La noche en 24 horas des del Pazo de Meirás.
L’ens públic ofereix a més continguts documentals relacionats amb el 20N a RTVE Play, mentre que part de L’Informatiu s’emet avui des de la presó Model, símbol de la repressió a Barcelona, i des d’on també es transmetrà El món a RAC1. RNE realitzarà així mateix una programació especial des de llocs emblemàtics de la lluita contra el franquisme.