ESPECIALS
La festa dels Márquez
Lleida TV ofereix en directe la celebració del doblet de Marc i Àlex. Dazn i TV3 emetran el senyal de la televisió lleidatana
Lleida Televisió retransmetrà avui la celebració de Marc i Àlex Márquez a Cervera després de tancar el Mundial de MotoGP amb un històric doblet. La cadena del Grup SEGRE emetrà l’esdeveniment en directe a partir de les 11.00, retransmissió que també distribuiran Dazn i 3CAT en una fita de la cadena lleidatana. Lleida TV ha preparat un operatiu excepcional amb nou càmeres, dos drons i dos motos que seguiran la comitiva de 200 motocicletes que acompanyarà els pilots. El senyal també es projectarà en pantalles instal·lades a la plaça Major i a l’escenari. L’emissió, presentada i narrada per Moisés Camuñas i Eva Cortijo, començarà a l’ajuntament. A les 13.00 hores, arrancarà el comboi i, a les 13.45, el showrun d’Àlex i els parlaments tancaran una celebració que pot arribar a milions d’espectadors.