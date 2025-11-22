PRESENTADORS
La salut obliga Andreu Buenafuente a parar
Pocs dies després d’anunciar-se que donarà les campanades d’RTVE amb la seua parella, l’actriu Sílvia Abril, el presentador i còmic Andreu Buenafuente s’ha vist obligat a realitzar una aturada temporal a la seua agenda professional per descansar i recuperar-se per excés de càrrega laboral i per prescripció mèdica. “He de parar una mica per recuperar-me i tornar amb l’energia que es mereix tot el que faig. Gràcies per la comprensió, el suport i l’afecte”, va explicar l’humorista a les xarxes socials. Fonts d’RTVE van confirmar que Buenafuente sí que conduirà amb Abril el programa del 31 de desembre i ambdós van fer broma sobre això en l’emissió de dijous de Futuro imperfecto. Tanmateix, les mateixes fonts detallen que la pausa provocarà la suspensió del programa, que serà substituït dijous a La 1 per una altra oferta encara no confirmada.