REPORTATGES
La xarxa invisible de l’entrega de paquets, aquesta nit a La Sexta
La Sexta emet aquesta nit (22.30) un nou reportatge d’Equipo de investigación sobre la cara oculta del Black Friday, la setmana de més consum de l’any. Els reporters posen el focus en el tram final de l’entrega, en què emergeix una xarxa gairebé invisible: la dels caminadors, els repartidors sense contracte que treballen en negre, reclutats per autònoms que no poden assumir el volum de paquets. En parcs, polígons i trasters classifiquen la mercaderia al terra i la distribueixen per codis postals. El seu testimoni revela un sistema al marge de la llei que explica, en part, per què alguns enviaments mai no arriben a la seua destinació. El reportatge La trastienda del Black Friday també destapa un fenomen en creixement: empreses que compren palets sencers de paquets perduts o tornats i els revenen sense control en directes de TikTok.