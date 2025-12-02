ENTREVISTES
Marc Giró rep avui Bad Gyal a ‘Latexou’
Marc Giró rep aquesta nit (23.00), a Latexou de La 1, Bad Gyal com a convidada. La cantant catalana presenta el seu nou single Fuma i avança tant un nou disc com una gira per a l’any que ve. A més, comparteix els secrets dels seus viatges, la seua fascinació per Jamaica i l’immens favor que li va fer Belén Esteban.
El segon convidat de la nit és Antonio Orozco, que celebra 25 anys de carrera. L’artista acaba de publicar Inevitablemente yo, un llibre en què reflexiona sobre salut mental, èxit i reconstrucció personal. Durant l’entrevista, Orozco també revela els seus rituals als concerts, els seus problemes amb la veu i la seua passió per la navegació.
Per tancar el programa, Carolina Yuste presenta la seua primera novel·la, Toda mi violencia es tuya. L’actriu també estrena el documental Este cuerpo mío i sorprèn amb reflexions de to filosòfic.