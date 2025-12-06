DOCUSÈRIE
El fenomen dels ‘fatxavals’, a debat aquesta nit a ‘La Sexta Xplica’
No són simples joves, són els anomenats fatxavals: nois i noies seduïts per la ultradreta a través d’associacions i perfils influents que capitalitzen el seu descontentament. Avui a les 21.45 hores, La Sexta Xplica dedica un programa a analitzar aquest fenomen, les causes i les possibles vies per frenar-lo. La peça mostra com, per a molts, ser fatxa ha deixat de ser un insult i s’ha convertit en un símbol de rebel·lia. El reportatge examina el paper dels criptobros i gymbros, joves influencers que ofereixen respostes aparentment fàcils a problemes complexos com la precarietat laboral, la falta d’accés a l’habitatge o la immigració. Així, a través d’entrevistes i de testimonis, el documental explica com la inseguretat empeny molts adolescents a seguir aquestes filosofies radicals, amplificades per les xarxes socials i l’entorn digital.