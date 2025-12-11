ESPECIALS
DIRECTE | Ple històric a la Diputació de Lleida
A partir de les 11.30 hores, reconeixement oficial a 537 funcionaris i interins que van ser víctimes de depuracions o acomiadaments arbitraris durant el franquisme
Lleida Televisió emet aquest dijous, a partir de les 11.30, un especial de +Lleida amb el ple extraordinari de la Diputació en el qual es reconeixerà oficialment 537 funcionaris i interins que van ser víctimes de depuracions o acomiadaments arbitraris durant el franquisme. Així, la corporació provincial saldarà un deute amb la seua memòria històrica.