NATURALESA
La lluita contra els caçadors furtius, aquesta nit a ‘Dra. Fabiola Jones’
El programa Dra. Fabiola Jones se centra aquesta nit, a les 23.00, a La 1, en la lluita contra els caçadors furtius a Sud-àfrica. Fabiola Quesada acompanya equips veterinaris i ràngers en operatius de rescat i geolocalització de rinoceronts, víctimes d’una caça despietada motivada pel valor de les seues banyes. Entre operatius nocturns, rescats i contacte amb comunitats locals, la veterinària s’enfronta al dilema ètic de tallar les banyes per salvar vides. A Namíbia, s’endinsa en la vida del poble himba, en què les dones li mostren una altra forma d’entendre la força, la bellesa i la resistència. Per la seua part, David Broncano compta avui com a convidada a La revuelta (21.45) amb la cantant, compositora i ballarina argentina Nathy Peluso, que el 14 de febrer reprèn la seua gira Grasa Tour al Palau Sant Jordi de Barcelona.