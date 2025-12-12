ANIMACIÓ
‘Els Barrufets’ tornen a l’SX3 amb els 219 episodis de la sèrie clàssica
El canal SX3 i la plataforma 3Cat recuperen, a partir d’avui, els 219 episodis restaurats de la sèrie clàssica d’Els Barrufets, els petits éssers blaus creats per Peyo i popularitzats a Catalunya a través de la revista Cavall Fort. El 1981, les seues històries van fer el salt a la televisió amb la sèrie produïda per Hanna-Barbera, que es va emetre a TV3 poc després de la seua estrena i va marcar tota una generació. Amb aquesta recuperació, SX3 reforça la seua oferta d’animació per a les noves generacions, recuperant una icona televisiva i, alhora, presentant la seua reinvenció contemporània amb els 52 capítols de la primera temporada de la versió del 2021, realitzada en animació 3D i que ja en suma dos més. A més, SX3 i 3Cat estrenaran el dia 17 Viatges Pokémon: La sèrie, basada en els videojocs de Nintendo.