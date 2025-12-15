ESPECIALS
3Cat prepara una programació especial per les festes nadalenques
3Cat prepara una programació especial de Nadal amb una àmplia oferta de continguts pensats per acompanyar les festes, del 22 de desembre al 6 de gener. Un dels grans eixos seran les campanades de Cap d’Any, presentades per Laura Escanes i Miki Núñez des de l’avinguda Maria Cristina de Barcelona. Un altre dels moments destacats serà el monòleg de Quim Masferrer, que s’emetrà també la nit del 31, una cita ja tradicional en la programació de TV3. L’oferta nadalenca es completa amb nombroses estrenes de sèries, pel·lícules i programes especials durant les festes. Per la seua banda, SX3 reforçarà la programació del 23 de desembre al 7 de gener, coincidint amb les vacances escolars, mentre que Catalunya Ràdio oferirà edicions especials dels seus programes més emblemàtics en dates assenyalades.