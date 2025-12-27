MÚSICA
‘Deejay’s de Lleida’ estrena format propi amb un especial d’una hora
L’espai Deejay’s de Lleida torna avui a Lleida Televisió de la mà de Manel López DJ Mamomo en la seua cinquena temporada oferint una nova edició carregada de música electrònica, tendències actuals i la millor energia. La nova temporada s’estrenarà aquesta nit, a partir de les 23.55 hores, amb un programa especial de Nadal d’una hora. A partir de la setmana que ve, el programa s’emetrà cada dissabte a la nit, amb una reemissió els diumenges. Aquesta nova edició del format continuarà sent un espai dedicat als DJ de Lleida, presentant els millors artistes locals i les més recents novetats musicals, oferint un enfocament lleidatà únic. El programa estrenarà així un format propi (de 30 minuts en pròximes sessions), després que anteriorment fos una secció del programa A Diari, que presenta Santi Roig.