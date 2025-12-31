PROGRAMACIÓ
Campanades amb humor, música i tradició per començar l’any 2026
Les cadenes televisives es preparen per acomiadar el 2025 i estrenar l’any nou amb campanades plenes de celebració i il·lusió. En el cas de Lleida TV, Moisés Camuñas i Judit Montoy estaran al capdavant de 12 raons per brindar, un programa especial des de Montoliu de Lleida. D’altra banda, la creadora de contingut Laura Escanes i el cantant Miki Núñez tornaran a presentar les campanades de TV3 des de Barcelona. Quant a RTVE, La 1 acomiadarà l’any de la mà de Chenoa i Estopa des de la Puerta del Sol de Madrid. La cadena reunirà a La casa de la música actuacions exclusives com Shakira, La Oreja de Van Gogh amb la tornada d’Amaia Montero o l’actuació de Rosario des de la torre del Pirulí.
A més, els espectadors també podran disfrutar, abans de les campanades, de l’humor de José Mota amb El juego de Camelar i de ¡Feliz 2026!, un programa en què Eva Soriano i Egoitz Txurruka acompanyaran el públic abans i després de les campanades.
Com cada any en la nit de Cap d’Any, el tradicional Cachitos torna a La 2 amb Love the Twenties. Antena 3 i La Sexta confiaran en Cristina Pedroche i Alberto Chicote per donar la benvinguda al 2026; i les cadenes de Mediaset ho faran, des de Formigal, amb Sandra Barneda i Xuso Jones.