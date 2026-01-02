MÚSICA
La 1 emet avui l’últim concert de Sabina i un especial d’Índigo
La 1 inicia el 2026 amb una nit musical protagonitzada per dos artistes que captiven diverses generacions: Joaquín Sabina i Lola Índigo. La cadena emet avui (22.00) l’últim concert de la gira de comiat Hola y adiós de Sabina, que es va celebrar el 30 de novembre a Madrid davant de 12.000 persones. En aquesta actuació històrica l’artista d’Úbeda interpreta cançons mítiques de la seua discografia com Calle Melancolía, Yo me bajo de Atocha i Princesa. L’emotiu recital es completa amb una entrevista exclusiva realitzada pel periodista Carlos del Amor, en la qual l’artista de 76 anys repassa la seua trajectòria i el seu adeu als escenaris. A continuació, La 1 oferirà a partir de les 00.15 hores l’especial Lola Índigo, La Bruja, la Niña y el Dragón, centrat en la històrica gira d’estadis de l’artista i l’accés a la rebotiga creativa del projecte.