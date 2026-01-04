ENTREVISTES
Marc Márquez protagonitza avui l’especial d’’El objetivo’
Ana Pastor entrevista avui Marc Márquez, campió del món de MotoGP, en una edició especial d’El objetivo, a partir de les 21.35 hores a La Sexta. L’equip del programa ha passat diversos dies amb el pilot a Cervera, abordant qüestions com la tornada a la competició, la gestió del dolor, la salut mental, la influència dels seus avis, el pagament d’impostos, la seua infància i la paternitat.
Pastor també ha conversat amb familiars i amics propers del nou vegades campió del món de motociclisme –set d’ells en la categoria de MotoGP–, des dels seus pares, Julià i Roser, fins al seu germà Àlex Márquez, que actualment li disputa el títol en la mateixa competició i que, de fet, va finalitzar com a subcampió.
Un conjunt de converses que tracen un recorregut emocional amb les persones que l’han acompanyat al cim.