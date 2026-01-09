REPORTATGES
El negoci darrere ‘La casa de los gemelos’, aquesta nit a La Sexta
El programa Equipo de investigación, presentat per Glòria Serra, posa el focus aquesta nit (22.30, La Sexta) en el negoci que hi ha darrere del fenomen de La casa de los gemelos. Durant setmanes, milers de persones han seguit en directe un espectacle emès exclusivament a internet, un contingut que ha generat una forta controvèrsia. A través de documentació, testimonis directes i l’anàlisi d’experts en comunicació digital, màrqueting i regulació, Equipo de investigación desentranya un sistema que va molt més enllà de l’entreteniment: un entramat que combina plataformes digitals, afiliació al joc online i estratègies dissenyades per fidelitzar milers d’espectadors, molts dels quals joves. El reportatge també aborda el seu impacte social, els riscos legals i l’absència d’un control equivalent al que sí que hi ha a la televisió.