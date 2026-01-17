ESPECIAL
Lleida Televisió ofereix avui en directe la tradició dels Tres Tombs
Lleida Televisió ofereix avui en directe, a partir de les 12.15, els tradicionals Tres Tombs, que se celebren amb motiu de la festivitat de Sant Antoni Abat. Jordi Sebastià i Aidé Robles seran els encarregats de narrar la desfilada, que aquest any estrenarà recorregut. La comitiva de carruatges i animals seguirà el següent itinerari: recinte de les Firetes (camí de Grenyana), avinguda Victoriano Muñoz, rotonda del Camí de Picos, carrer Camí de Picos, avinguda d’Alacant, avinguda de les Garrigues, pont Vell, avinguda Blondel, avinguda de Catalunya, rambla d’Aragó i avinguda Balmes, fins a arribar a la creu dels Tres Tombs. A més, Lleida TV emet avui una nova edició de Cafeïna (15.00) i el programa Lleida Activa, que analitzarà els centres especials de treball a partir de les 21.00. Abans, a les 19.00, el canal ofereix el partit Vila-sana-Las Rozas d’hoquei.