‘El foraster’ visita aquesta nit les localitats de Tivenys, Alp i Xerta
La novena temporada d’El foraster continua aquesta nit (22.05) a 3Cat amb Quim Masferrer visitant Tivenys (Baix Ebre), un poble de ribera travessat pel riu, envoltat de tarongers i ple de vida. El Quim no s’imagina que viurà un retrobament inesperat i emocionant amb una vella coneguda que li farà reviure un dels moments més especials de la història del programa. Després, El foraster emet el capítol dedicat a Alp, una de les portes d’entrada a una de les valls més emblemàtiques de Catalunya, la Cerdanya. Així, el Quim visitarà dos de les estacions d’esquí més populars: La Molina i Masella.
Finalment, el programa recupera el capítol de la vuitena temporada dedicat a Xerta, localitat molt unida a les aigües del riu més llarg i cabalós del país. Les avingudes de l’Ebre n’han inundat els carrers en més d’una ocasió.