MÚSICA
‘Eufòria’ obre temporada avui amb la lleidatana Aida Royes
3Cat estrena aquesta nit, a les 22.05, les gales de la quarta entrega d’Eufòria, en la qual participarà la lleidatana Aida Royes, natural de Cervera. Miki Núñez i Marta Torné tornen a ser els presentadors del talent show, que aquesta vegada comptarà amb un jurat format per Alfred García, Mama Dousha i Queralt Lahoz. A més, Enric Cambray s’estrena com a director artístic. L’equip de coaches es completarà amb Enric Sant Joan, Júlia Bonjoch i Clara Luna. El programa tindrà un seguiment especial a través de la plataforma de 3Cat, amb Espai Eufòria, dirigit per Dani Anglès. Inclourà seccions fixes, com xarrades sobre salut mental i eines de creixement personal, impartides per un exconcursant i un convidat, tot sota la moderació del també lleidatà Lluís Sànchez, psicòleg i guanyador de l’última edició d’Eufòria.