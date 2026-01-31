ENTREVISTES
Luz Casal i Isabel Coixet, convidades d’aquesta nit al plató de ‘Col·lapse’
Jordi González explicarà aquesta nit (22.05) a Col·lapse, de 3Cat, amb la presència de Luz Casal i Isabel Coixet. La cantant, una de les veus més emblemàtiques de la música espanyola, repassarà la seua extensa trajectòria. Per la seua part, la directora de cine parlarà de la seua última obra, Tres adioses, un film rodat a Roma que arribarà a les sales la propera setmana. També assistiran al programa Albert Pla i Peyu, que col·laboren en Hamlet, una proposta una mica diferent a la de Shakespeare; i Raúl Sánchez, que va quedar tetraplègic durant un partit de futbol de veterans. D’altra banda, 3Cat emet a les 20.30 la cinquena edició del màping de la Casa Batlló, que aquest any porta per títol Hidden Order, una projecció de United Visual Artists inspirada en la creença de Gaudí que la natura segueix principis geomètrics divins.