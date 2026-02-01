REPORTATGES
’30 minuts’ analitza la crisi porcina després del brot de pesta africana
El programa 30 minuts de 3Cat emet aquesta nit, a les 22.05 hores, el reportatge La pesta del porc, que analitza la crisi desencadenada pel brot de pesta porcina africana detectat a finals de novembre a Bellaterra. L’aparició de senglars morts en una zona envoltada per vies com l’AP-7 i la C-58 ha sacsejat un dels sectors més estratègics i exportadors del país.
Encara que la malaltia afecta només la fauna salvatge i el consum de carn no suposa cap risc, les conseqüències comercials van ser immediates, la qual cosa ha provocat una caiguda històrica del preu del porc a la llotja de Mercolleida i ha deixat els ramaders en una situació de gran vulnerabilitat.
Així mateix, els que més ho pateixen són els ramaders de les explotacions situades a la zona zero, on hi continuen havent animals que no poden sortir del perímetre.