REPORTATGES
Els drets dels fills il·legítims, aquesta nit a ‘Proyecto Sistiaga’
El programa Proyecto Sistiaga ofereix aquesta nit (23.00), a Cuatro, el reportatge Malditos
bastardos, que recull diverses històries de fills il·legítims. Són homes i dones els pares dels quals van decidir abandonar les seues parelles pel que van considerar un error o una relliscada, i les vides dels quals han estat marcades pel rebuig i l’abandó que van patir en la infància. Alguns d’ells lluiten avui per reclamar un cognom, una herència legítima o per reparar la memòria de les seues mares. A Espanya, una proporció molt significativa dels nens naix ja fora del matrimoni, reflex dels canvis en les estructures familiars. Segons dades recents, gairebé la meitat dels nadons (43%) són fills de mares no casades, una situació que fa dècades es veia amb estigma però que avui està àmpliament normalitzada. Les xifres d’Espanya estan al voltant de la mitjana de la UE.