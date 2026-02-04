SEGRE

RTVE

Històries humanes dels hospitals catalans a La 2 Cat

Imatge de la docusèrie ‘Hospital de proximitat’ de La 2 Cat. - RTVE

Imatge de la docusèrie ‘Hospital de proximitat’ de La 2 Cat. - RTVE

Publicat per
Redacció

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

Hospital de proximitat emet avui (22.15) a La 2 Cat dos nous episodis d’aquesta docusèrie que retrata el dia a dia d’usuaris i professionals de diversos hospitals de Catalunya.

El primer presenta el Benjamí, la veu que atén les trucades a l’Hospital de Mataró; acompanya la Marta en la seua primera sessió de rehabilitació després d’una pròtesi de genoll; segueix el treball del servei d’hospitalització a domicili; i la ginecòloga Sara durant un matí d’ecografies.

El segon capítol aborda la història de l’Albert, un nen de 12 anys amb TEA (Trastorn de l’Espectre Autista); aprofundeix en la disfàgia i en les vivències de pacients que han patit ictus o una estada a l’UCI per la covid-19.

A continuació, el programa I tu, què faries? (23.10), presentat per Patrick Urbano, planteja el dilema de les pensions.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking