RTVE
Històries humanes dels hospitals catalans a La 2 Cat
Hospital de proximitat emet avui (22.15) a La 2 Cat dos nous episodis d’aquesta docusèrie que retrata el dia a dia d’usuaris i professionals de diversos hospitals de Catalunya.
El primer presenta el Benjamí, la veu que atén les trucades a l’Hospital de Mataró; acompanya la Marta en la seua primera sessió de rehabilitació després d’una pròtesi de genoll; segueix el treball del servei d’hospitalització a domicili; i la ginecòloga Sara durant un matí d’ecografies.
El segon capítol aborda la història de l’Albert, un nen de 12 anys amb TEA (Trastorn de l’Espectre Autista); aprofundeix en la disfàgia i en les vivències de pacients que han patit ictus o una estada a l’UCI per la covid-19.
A continuació, el programa I tu, què faries? (23.10), presentat per Patrick Urbano, planteja el dilema de les pensions.