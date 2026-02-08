SEGRE

3Cat emet avui en directe la catifa roja i la gala dels Premis Gaudí

El Liceu acull la divuitena edició dels guardons. - 3CAT

El Gran Teatre del Liceu acollirà aquesta nit l’entrega dels Premis Gaudí de l’Acadèmia del Cinema Català, que oferirà 3Cat en directe. Georgina Arnau, Elisenda Carod, Xescu Tapias i Eloi Vila seran els encarregats d’oferir, a partir de les 20.00, l’última hora des de la catifa roja de la Rambla i el Saló dels Miralls, amb més de 1.800 convidats. Per primera vegada, els Gaudí comptaran amb cinc presentadores, totes dones i guanyadores de l’estatueta en edicions anteriors: Nora Navas, Maria Molins, Laura Weissmahr, Carla Quílez i Maria Arnal. La gala, que emetrà 3Cat a partir de les 21.30 amb la narració d’Ismael Martín i Carolina Rosich, compta amb Romería, dirigida per Carla Simón, com a favorita, amb un total de tretze nominacions, seguida de Sirat, d’Oliver Laxe, amb dotze. Sorda, d’Eva Libertad, aspira a deu guardons.

