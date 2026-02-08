CINE
3Cat emet avui en directe la catifa roja i la gala dels Premis Gaudí
El Gran Teatre del Liceu acollirà aquesta nit l’entrega dels Premis Gaudí de l’Acadèmia del Cinema Català, que oferirà 3Cat en directe. Georgina Arnau, Elisenda Carod, Xescu Tapias i Eloi Vila seran els encarregats d’oferir, a partir de les 20.00, l’última hora des de la catifa roja de la Rambla i el Saló dels Miralls, amb més de 1.800 convidats. Per primera vegada, els Gaudí comptaran amb cinc presentadores, totes dones i guanyadores de l’estatueta en edicions anteriors: Nora Navas, Maria Molins, Laura Weissmahr, Carla Quílez i Maria Arnal. La gala, que emetrà 3Cat a partir de les 21.30 amb la narració d’Ismael Martín i Carolina Rosich, compta amb Romería, dirigida per Carla Simón, com a favorita, amb un total de tretze nominacions, seguida de Sirat, d’Oliver Laxe, amb dotze. Sorda, d’Eva Libertad, aspira a deu guardons.