Carles Porta estrena avui ‘Bellvitge’ a Movistar Plus
Movistar Plus+ estrena avui Crímenes: Bellvitge, un nou cas narrat per Carles Porta. Al llarg de tres episodis, el periodista lleidatà torna a desentranyar una història estremidora amb el seu inconfusible estil, barreja de rigor periodístic i sensibilitat narrativa. El 5 d’octubre del 2004, els bombers de la Generalitat van rebre l’avís d’un incendi en un pis del barri de Bellvitge, a l’Hospitalet de Llobregat. A l’entrar-hi, es van trobar amb una escena impossible d’oblidar: els cossos de dos dones lligades, emmordassades i amb múltiples ferides d’arma blanca. Crímenes: Bellvitge s’afegeix a l’univers de true crime de Carles Porta, que inclou Luz en la oscuridad, El crimen de la Guardia Urbana, Crimen por encargo, La caza del solitario, Missing en Murcia i l’acabat d’estrenar a la plataforma Tor: una historia de Carles Porta.