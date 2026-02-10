3CAT
La lluita en les malaties rares, a ‘Moure muntanyes’ de TV3
Nits sense ficció emet avui (22.03) Moure muntanyes, que aborda les històries de lluita i superació de famílies entorn de les malalties minoritàries. Dirigit per un equip encapçalat per Carles Prats, el documental segueix diverses famílies que impulsen un assaig clínic pioner al món per tractar una malaltia genètica que provoca greus problemes cognitius i de mobilitat.
Després de dos anys de seguiment, el reportatge mostra com un grup de mares, impulsades per la seua força i el seu amor incondicional, aconsegueix fer realitat en temps rècord una teràpia gènica destinada a tractar l’arrel de la malaltia i no només els seus símptomes.
D’altra banda, el relat posa el focus en la determinació col·lectiva, l’amor incondicional d’unes mares i la seua unió i el paper de la ciència i la medicina per desafiar els límits del que avui dia és possible.