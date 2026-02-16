SÈRIES
La minisèrie ‘Anatomía de un instante’, diumenge a La 1
La 1 emetrà en obert la minisèrie Anatomúia de un instante diumenge a la nit, coincidint amb la vigília de l’aniversari de l’intent de cop d’Estat del 23 de febrer del 1981. La cadena pública reforça així la seua programació especial de caràcter històric en una data clau per a la memòria democràtica espanyola, quan el tinent coronel de la Guàrdia Civil Antonio Tejero va irrompre al Congrés pistola en mà.
En aquell moment, només tres dirigents van quedar-se asseguts en els seus escons mentre la resta s’ajupia per posar-se fora de perill: el president del Govern, Adolfo Suárez; el líder comunista Santiago Carrillo, i el vicepresident Gutiérrez Mellado. La sèrie està dirigida per Alberto Rodríguez i compta amb guió de Rafael Cobos, Fran Araújo i el mateix Rodríguez, a partir del llibre homònim de Javier Cercas publicat el 2009.