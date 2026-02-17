3CAT
Ariadna Oltra entrevista avui el president de la Generalitat a TV3
La periodista Ariadna Oltra entrevistarà avui (22.00) el president de la Generalitat, Salvador Illa, en una conversa institucional que s’emetrà simultàniament a TV3, Catalunya Ràdio i 3Cat. La cita suposarà el retorn del cap del Govern després d’una baixa mèdica de 30 dies per una osteomielitis púbica. L’entrevista es gravarà des del Palau de la Generalitat i se centrarà en els principals assumptes d’actualitat, entre els quals la crisi de Rodalies, la negociació dels pressupostos i les recents mobilitzacions socials. D’altra banda, demà La 2 Cat emetrà una edició especial de Pla Seqüència, en la qual Jordi Basté acompanyarà el president durant la seua primera jornada institucional després del retorn. El programa, gravat en temps real i sense talls, inclourà una conversa personal sobre com ha viscut Illa aquestes últimes setmanes.