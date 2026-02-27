REPORTATGES
El flux de diners veneçolans, avui a ‘Equipo de investigación’
El reportatge La pequeña Venezuela, d’Equipo de investigación, posa el focus aquesta nit (22.30, La Sexta) en el flux de diners que arriben a Espanya procedent del país, el seu impacte en el mercat immobiliari madrileny i les investigacions obertes sobre determinades operacions financeres.
El programa se centra en el barri de Salamanca, un dels més exclusius de Madrid, on part del capital veneçolà s’ha concentrat els últims anys. A través d’agents immobiliaris, experts en economia internacional i l’anàlisi de documentació mercantil, el programa mostra com l’arribada d’inversió estrangera ha contribuït a transformar el mercat immobiliari i a dinamitzar un negoci específic entorn d’aquest perfil de comprador.
D’altra banda, el reportatge examina les vies legals que s’utilitzen per establir la residència a Espanya.