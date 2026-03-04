RTVE
‘I tu què faries?’ de La 2 Cat analitza avui la cultura de la cancel·lació
La 2 Cat emet (23.05) un nou capítol de I tu què faries? en el qual reflexionen sobre la cultura de la cancel·lació.
El programa presentat per Patrick Urbano planteja aquesta setmana una pregunta controvertida: Podem separar l’obra de l’autor? Si un autor té opinions amb què no estem d’acord, hem de deixar de consumir-lo? A aquestes qüestions contestaran els convidats Antonio Gómez, Helena Sardà, Jahel Queralt i Marta Roqueta.
La cancel·lació divideix opinions: és una eina per al poble o, en canvi, és una forma de censura? D’una banda, aquest capítol analitza si un personatge públic pot perdre privilegis quan una comunitat el cancel·la i, per una altra, els protagonistes debatran sobre si la cancel·lació és patrimoni d’una ideologia o si cal boicotejar les empreses que no comparteixen els nostres valors.