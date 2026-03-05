TELECINCO
‘Supervivientes’ arranca avui amb 18 concursants i noves proves
Supervivientes 2026 arranca avui (22.00) a Telecinco amb Jorge Javier Vázquez al capdavant de la gala principal i amb María Lamela, que s’estrena com a presentadora des d’Hondures agafant el relleu de Laura Madrueño.
El reality comptarà també amb Ion Aramendi a Tierra de nadie (dimarts) i Sandra Barneda a Conexión Honduras (diumenge). Entre els participants destaquen Gabriela Guillén, Ivonne Reyes, Marisa Jara, Alba Paul, Toni Elías, Jaime Astrain, Alex de la Croix o Claudia Chacón, entre d’altres.
A la gala d’estrena es veurà el circuit de fang més gran i el tobogan més alt en la història del programa, a més de noves mecàniques com El consejo de los dioses, La zona roja i Batalla de titanes, que introduiran canvis en la convivència i en la lluita pel collar de líder.