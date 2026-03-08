REPORTATGES
La lluita de les dones pels seus drets, aquesta nit a 3Cat
3Cat estrena aquesta nit (22.05) una nova temporada de Dones en lluita pels seus drets, una sèrie de reportatges dirigits per Txell Feixas. En aquesta ocasió la protagonista és Manal Tamimi, que planta cara a l’ocupació israeliana de Palestina. Ho ha fet des de molt jove i continua fent-ho ara, en un moment en què els abusos i la violència contra els palestins són més ferotges que mai. Criada en una família de combatents, va triar la resistència no-violenta per combatre la injustícia que, de la mà de colons i de l’exèrcit, no deixa de créixer al seu voltant. Ha vist morir molts familiars en mans d’Israel, però ha sabut transformar el dolor en lluita. Per la seua part, 60 minuts emet a les 23.00 a Canal 33 el reportatge La presidenta, un retrat personal i polític de la primera dona que va ocupar la presidència d’Eslovàquia, Zuzana Caputová.